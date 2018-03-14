Range Rover Velar SVR засняли на испытаниях в Нюрбургринге

Спортивную версию Range Rover Velar испытали в Нюрбургринге. Новинку удалось запечатлеть фотошпионами, которые отправили снимки в AutoExpress.

Авторы издания сообщают, что в названии новинки появится приставка SVR, а у самого авто — обновленные бамперы с увеличенными воздухозаборниками. Также отмечаются новые колесные диски, двойные патрубки выпускной системы и новый диффузор.

Предположительно под капотом автомобиля расположится пятилитровый бензиновый двигатель мощностью 550 л. с. Разгон до 100 км/ч составит около 4,2 сек. Кроме того, должен снизиться вес новинки — около 1800 кг.