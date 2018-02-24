Продажи нового Fiat Doblo стартовали в России 23 февраля. Обновленная модель пришла на смену популярной Doblo Classic, говорится на сайте компании-производителя.

Новый автомобиль, как и предыдущий, сохранил лидирующие позиции по грузоподъемности и объему багажного отделения в своем классе.

Модель будет представлена в двух версиях: фургон Doblo Cargo с грузоподъемностью 900 кг и пассажирский Doblo Combi на 425 кг. Обе версии имеют двигатель 95 л.с. с объемом 1,4 литра и оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач с передним приводом.

В экстерьере авто сочетается комфорт легковушки и функциональность коммерческого транспорта. Стоит отметить 16-дюймовые колесные диски и бамперы, окрашенные в цвет кузова.

Цены Fiat Doblo Cargo начинаются от 1,03 млн рублей, на Fiat Doblo Combi — от 1,12 млн рублей.

22 февраля в России вступили в силу новые правила техосмотра. По новому регламенту водители, в частности, обязаны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку.