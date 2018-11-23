Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 ноября

Снег, гололедица и до трех градусов мороза ожидают жителей столицы днем 23 ноября. По области местами пройдет небольшой снег.

В Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный со скоростью 6-11 м/с, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Днем от минус трех до минус одного градуса ниже нуля. Как пишет ТАСС, в Подмосковье местами столбик термометра может опуститься до минус шести градусов.

В ночное время в Москве может похолодать до минус пяти градусов, в Подмосковье — до минус семи. Также отмечается, что в ночные часы возможно усиление ветра до 15 м/с и снег.

Вечером 22 ноября девять рейсов в московских аэропортах было отменено из-за метели с резким порывистым ветром. Ранее в экстренном предупреждении главка МЧС по российской столице жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды.