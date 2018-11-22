Телеведущий в Турции перенес сердечный приступ в прямом эфире

В Турции у спортивного телеведущего Сукру Ойтана случился сердечный приступ во время прямого эфира. Об этом пишет The Sun.

На кадрах записи эфира видно, как мужчина, анализируя ход футбольного матча между двумя местными клубами, резко замолкает, потом оседает на стол и падает без сознания на пол. После этого ему на помощь бросился его коллега.

Ойтана госпитализировали. Как пишет телеканал «Звезда», за 10 дней до произошедшего ему установили кардиостимулятор. В настоящее время телеведущий находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.