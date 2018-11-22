В шотландской психбольнице неизвестный с ножом напал на персонал
Медсестра получила тяжелое ранение в больнице шотландского города Эр в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает BBC News.
Полиция оцепила психиатрическую больницу Ailsa Hospital в 10:15 по местному времени (13: 15 мск). По предварительным данным, нападение мог совершить один из ее пациентов. Сообщается, что медсестру госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
В настоящий момент правоохранительные органы осматривают больницу. В поисках злоумышленника задействован вертолет, а также полицейские собаки.
Nurse stabbed in grounds of Ayr's Ailsa Hospital as nearby Ayr Hospital placed on lockdown by police— Free_Speech (@Jealous_Society) 22 ноября 2018 г.
The attack took place in the grounds of Ayr's Ailsa Hospital shortly after 10am this morning. pic.twitter.com/2QGNQW6eoT
«Парковочная площадка у больницы остается перекрытой, пока продолжается осмотр. Остальная часть здания открыта для персонала и пациентов», — заявил представитель шотландской полиции.
Ранее в этот же день пассажир поезда, следовавшего по маршруту Москва–Владивосток, ранил ножом сотрудника полиции. Находясь в нетрезвом состоянии, он нанес сотруднику транспортной полиции несколько ударов ножом в область груди и правой руки. Другой полицейский сумел обезоружить нападавшего и задержать его.