В шотландской психбольнице неизвестный с ножом напал на персонал

Медсестра получила тяжелое ранение в больнице шотландского города Эр в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает BBC News.

Полиция оцепила психиатрическую больницу Ailsa Hospital в 10:15 по местному времени (13: 15 мск). По предварительным данным, нападение мог совершить один из ее пациентов. Сообщается, что медсестру госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

В настоящий момент правоохранительные органы осматривают больницу. В поисках злоумышленника задействован вертолет, а также полицейские собаки.

