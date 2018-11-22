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В шотландской психбольнице неизвестный с ножом напал на персонал

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Фото: Global Look Press/Dinendra Haria
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Медсестра получила тяжелое ранение в больнице шотландского города Эр в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает BBC News.

Полиция оцепила психиатрическую больницу Ailsa Hospital в 10:15 по местному времени (13: 15 мск). По предварительным данным, нападение мог совершить один из ее пациентов. Сообщается, что медсестру госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

В настоящий момент правоохранительные органы осматривают больницу. В поисках злоумышленника задействован вертолет, а также полицейские собаки.

«Парковочная площадка у больницы остается перекрытой, пока продолжается осмотр. Остальная часть здания открыта для персонала и пациентов», — заявил представитель шотландской полиции.

Ранее в этот же день пассажир поезда, следовавшего по маршруту Москва–Владивосток, ранил ножом сотрудника полиции. Находясь в нетрезвом состоянии, он нанес сотруднику транспортной полиции несколько ударов ножом в область груди и правой руки. Другой полицейский сумел обезоружить нападавшего и задержать его.

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