В Брюсселе мужчина с ножом напал на полицейского

В Брюсселе 20 ноября вооруженный ножом мужчина напал на полицейского, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от полицейского участка. Второй сотрудник правоохранительных органов ранил нападавшего, сейчас он находится в больнице. Полицейский также был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

9 ноября сообщалось, что в Мельбурне мужчина на своем автомобиле врезался в здание торгового центра, а позже с ножом набросился на полицейских, при этом выкрикивая «Аллах акбар!». Позже стало известно, что злоумышленник хотел подорвать баллоны с газом, которые находились в его машине.