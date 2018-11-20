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В Брюсселе мужчина с ножом напал на полицейского

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Фото: TASS/Zuma/Laurie Dieffembacq
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В Брюсселе 20 ноября вооруженный ножом мужчина напал на полицейского, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от полицейского участка. Второй сотрудник правоохранительных органов ранил нападавшего, сейчас он находится в больнице. Полицейский также был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

9 ноября сообщалось, что в Мельбурне мужчина на своем автомобиле врезался в здание торгового центра, а позже с ножом набросился на полицейских, при этом выкрикивая «Аллах акбар!». Позже стало известно, что злоумышленник хотел подорвать баллоны с газом, которые находились в его машине.

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