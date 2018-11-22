Карантин по АЧС сняли в Новгородской области

В четырех районах Новгородской области снят карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее решение приняли в правительстве региона.

Карантин прекращен в Шимском, Старорусском, Волотовском и Солецком районах. По данным комитета ветеринарии, за время ограничительных мероприятий в муниципалитетах 75 свиней проверены на наличие вируса АЧС, все пробы оказались отрицательными. Кроме того, на территории районов было добыто 114 голов кабанов, у диких животных также не выявлено заболевание. Об этом сообщает Новгород.ру.

Некоторые ограничения в Волотовском районе сохранятся, несмотря на снятие карантина.

Ранее сообщалось, что в июле очаг заражения был выявлен на одном из предприятий региона. Там пришлось уничтожить 36,6 тыс. голов свиней.