Источник анонсировал уход Мутко из РФС

Вице-премьер России Виталий Мутко объявит об уходе с должности главы Российского футбольного союза (РФС) в ближайшее время. Возможно, это произойдет на следующем заседании исполкома РФС 6 декабря, рассказали источники, близкие к руководству союза.

В аппарате вице-премьера от комментариев отказались, сообщает РБК.

Championat.com называет в качестве возможных преемников Мутко главу совета директоров «Зенита» Александра Дюкова и гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

В мае Мутко заявил на пресс-конференции, что не исключает ухода из РФС «через 3–4 месяца». При этом, по его словам, он всё равно будет «краем глаза смотреть за судьбой российского футбола».

Мутко возглавлял РФС с 2015 года. В декабре 2017 года он приостановил деятельность на посту. Обязанности исполнял генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.