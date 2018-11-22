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Источник анонсировал уход Мутко из РФС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вице-премьер России Виталий Мутко объявит об уходе с должности главы Российского футбольного союза (РФС) в ближайшее время. Возможно, это произойдет на следующем заседании исполкома РФС 6 декабря, рассказали источники, близкие к руководству союза.

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В аппарате вице-премьера от комментариев отказались, сообщает РБК.

Championat.com называет в качестве возможных преемников Мутко главу совета директоров «Зенита» Александра Дюкова и гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

В мае Мутко заявил на пресс-конференции, что не исключает ухода из РФС «через 3–4 месяца». При этом, по его словам, он всё равно будет «краем глаза смотреть за судьбой российского футбола».

Мутко возглавлял РФС с 2015 года. В декабре 2017 года он приостановил деятельность на посту. Обязанности исполнял генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.

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