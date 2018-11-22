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Под Новосибирском в школе после капремонта обрушилась стена

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В селе Чаинка Новосибирской области произошло обрушение стены в школе. Площадь обрушения составила около 120 кв. м — обвалилась наружная часть стены первого и второго этажа, а также перекрытия.

По счастливой случайности никто не пострадал. Как сообщает vn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, крыло, в котором произошло ЧП, не использовалось из-за того, что там проводился капитальный ремонт. В момент обрушения строители меняли деревянные окна на пластиковые, и в стене образовалась трещина. Теперь экспертам предстоит выяснить, кто в этом виновен.

Ситуацию поставило на особый контроль региональное правительство. В ближайшее время должно состояться экстренное заседание комиссии по ЧС правительства Новосибирской области, на котором обсудят причины обрушения конструкций.

Кроме того, уголовно-процессуальная проверка проводится Карасукским межрайонным следственным отделом СУ СКР по региону. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В начале ноября в одной из школ Новосибирска на школьниц упали навесные шкафы вместе с вытяжками. Следователи подозревают мебельную фабрику в некачественной работе.

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