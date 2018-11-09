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Упавшие на школьниц в Новосибирске шкафы повесили в августе

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Новосибирские следователи подозревают мебельную фабрику в некачественной работе, из-за чего 8 октября в школе № 82 на уроке труда навесные шкафы вместе с вытяжками упали на пятерых пятиклассниц. Четверо получили ушибы головы и конечностей, у одной девочки диагностирован тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что всего пару месяцев назад, в августе 2018 года, одна из мебельных фабрик Новосибирска по договору подряда собирала и устанавливала в кабинете школы навесные шкафы. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, vn.ru

Как сообщалось в сентябре, в селе Уян Куйтунского района Иркутской области приостановили занятия в школе из-за обрушения перехода между корпусами. Никто не пострадал. Переход был огорожен с 2008 года и не зарегистрирован ни в одном реестре Минстроя.

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