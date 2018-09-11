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Переход между школьными корпусами рухнул в Иркутской области

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В селе Уян Куйтунского района Иркутской области в местной школе приостановили занятия из-за обрушения перехода между корпусами учреждения. В результате произошедшего никто не пострадал. На место происшествия выехали специалисты администрации Уянского сельского поселения, а также министр образования региона Валентина Перегудова.

Как сообщает пресс-служба министерства образования области, сегодня утром, 11 сентября, обрушился неэксплуатируемый переход, огороженный с 2008 года. Отмечается, что объект не был зарегистрирован ни в одном реестре Минстроя. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, пишет ИА IrkutskMedia

По информации администрации школы, переход между блок-секциями был признан аварийным еще в 2009 году. С тех пор он не использовался и был закрыт для доступа.

Пресс-служба ГУ МЧС по области сообщает, что на место были направлены специалисты оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона.

В данный момент администрация района решает вопрос о переносе школьных занятий в другие помещения. Рассматривается здание местной администрации или здание социально-культурного центра.

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