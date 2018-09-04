Школа на Урале выплатит компенсацию за травму на уроке физкультуры

Старшеклассница получила серьезную травму сустава на уроке физкультуры в Свердловской области. Суд постановил взыскать с учебного заведения 200 тыс. рублей.

Инцидент произошел в Верхнесинячихинской школе № 2. Ученица 11-го класса на уроке физкультуры получила травму левого коленного сустава. Преподаватель охладил место травмы, но не отправил девочку к медицинскому работнику, также в школу не была вызвана скорая помощь. Девочка отправилась домой самостоятельно. Позже ее госпитализировали в больницу в Екатеринбурге и провели операцию на ноге. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Прокуратура направила иск в суд. По решению суда школа должна выплатить 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, преподавателю объявлен выговор.