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Детсад выплатил компенсацию из-за травмы ребенка в Тюменской области

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Ребенок сломал ногу в детском саду в Тюменской области, оставшись без присмотра воспитателей. Руководство учреждения выплатило компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

По данным судебных приставов, мальчик находился на уличной площадке, поскользнулся и упал с металлической лестницы. О происшествии воспитатели не оповестили родителей. Мама узнала, что ребенок травмирован, только вечером. Врачи диагностировали у него перелом ноги, сообщает портал «Наш город».

По данному факту приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу матери мальчика 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Руководство детского сада произвело оплату в полном объеме.

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