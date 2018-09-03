Владельца тюбинговой трассы на Урале осудили за травмы ребенка

В Челябинской области владелец тюбинговой трассы приговорен к условному сроку после несчастного случая с ребенком. Девочка врезалась в толпу и получила травмы.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель с 2007 года предоставлял в прокате тюбинги и трассу. При этом мужчина не организовал обеспечение детей защитным оборудованием, а также не обеспечил доведение до потребителей информации о требованиях безопасности. Десятилетняя девочка скатывалась с горки без шлема и столкнулась с другими людьми, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

По данным прокуратуры, девочка получила черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда в сумме 200 тыс. рублей.