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Подростку в Красноярске удалили селезенку из-за травмы на детской горке

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Коммунальщики выплатят компенсацию в размере 300 тыс. рублей за травмирование ребенка в Красноярске. 12-летний мальчик пострадал при катании с детской горки, врачи удалили ему селезенку.

По данным материалов суда, школьник катался с металлической горки во дворе жилого дома по улице Аэровокзальной. Он упал с горки на острый угол у основания конструкции. В результате ребенок получил разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Установлено, что горка, которой более 30 лет, не соответствует современным требованиям ГОСТа. Суд в качестве ответчика по иску мамы пострадавшего привлек управляющую компанию, которая не проследила за состоянием конструкции. По решению суда коммунальщики должны выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, а также штраф 150 тыс. рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

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