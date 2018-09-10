Прокуратура ЕАО возбудила дела на директоров школ за летний труд подростков

Несколько административных дел возбуждено в отношении директоров Бабстовской, Дежневской и Калининской школ в Еврейской автономной области. Были обнаружены нарушения при оформлении трудовых договоров, а также несвоевременная выплата заработной платы подросткам, которые были привлечены к труду летом 2018 года. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры области.

Прокуратура Ленинского района провела проверку, в ходе которой было установлено, что директора Бабстовской, Дежневской и Калининской школ при заключении договоров с подростками не предусмотрели условия об обязательном медицинском страховании.

Помимо этого, была зафиксирована несвоевременная выплата заработной платы, пишет ИА EAOMedia.

По факту нарушения трудового законодательства было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Руководителям учреждений внесены представления об устранении нарушений законодательства.