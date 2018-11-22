В Сети появилось видео, как погрузчик обрушил огромный склад

В Сети появилось видеозапись, на которой стояки огромного склада полностью обрушиваются из-за погрузчика. Об этом сообщил «Ридус».

На записи видно, как водитель подгоняет свою машину слишком близко к одному из стеллажей и задевает его. В результате он обваливается и остальные конструкции начинают рушиться.

За считанные секунды упавшие товары погребли под собой склад, а также погрузчик вместе с водителем. Ролик быстро распространился по социальным сетям, однако неизвестно, где именно он был снят.

14 ноября в китайском городе Нанкин восточной провинции Цзянсу обрушилась часть второго этажа местной больницы. В результате инцидента пострадали 17 человек.