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Опубликовано видео с места обрушения моста под Воронежем

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Фото: МЧС РФ/36.mchs.gov.ru
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МЧС опубликовало видео с места обрушения автомобильного моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области. 

ЧП произошло днем 21 ноября. Два груженых автомобиля «МАЗ» с прицепами двигались по мосту. В то же время на нем проводились ремонтные работы. Из-за нагрузки произошло обрушение пролета и грузовики рухнули в реку. Пострадали шесть человек. 

На представленных РЕН ТВ кадрах видно обрушившуюся часть моста и два искореженных грузовика, один из которых упал в реку. На земле лежит пострадавший — это дорожный рабочий.

Длина разрушенного участка — 120 м. Объект построили в 70-е годы XX века, но в 90-х была проведена реконструкция моста.

Неделей ранее мост обрушился в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи из-за повышения уровня воды в русле реки Чахцуцыр. Момент инцидента попал на видео.

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