В полиции назвали причину обрушения пролета моста под Воронежем

Причиной, по которой обрушился пролет автомобильного моста в Терновском районе Воронежской области, в полиции назвали превышение предельно допустимой нагрузки.

Два груженых автомобиля МАЗ с прицепами в 16:00 мск двигались по мосту через реку Савала в селе Братки, при этом на мосту проводились ремонтные работы, рассказала руководитель пресс-службы областного главка полиции Наталья Куликова.

«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту данные транспортные средства упали в реку», — добавила он.

Все автомобили, проезжающие в момент ЧП по мосту, рухнули в реку. Пострадали шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.

Мост через реку Савала построили в 1970-е годы.

14 ноября мост обрушился в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи из-за повышения уровня воды в русле реки Чахцуцыр. Момент инцидента попал на видео.