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В Воронежской области рухнул автомобильный мост

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Фото: МЧС РФ
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Шесть человек пострадали во время обрушения автомобильного моста через реку Савала в Воронежской области. Об этом 21 ноября сообщили агентству «РИА Новости» в региональном главке МЧС России.

Инцидент произошел в селе Братки Терновского района в среду около 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Представители экстренных служб уточняют, что по обрушившемуся участку проехали две грузовые машины, из-за чего нагрузка оказалась слишком сильной. Все автомобили, проезжающие в момент ЧП по мосту, рухнули в реку.

Мост через реку Савала построили в 1970-е годы. Последний раз его ремонтировали в конце 1990-х годов. В октябре 2018 года начались ремонтные работы, которые планировали завершить 1 ноября 2019 года.

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