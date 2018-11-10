Названа причина обрушения моста в ХМАО

Причиной обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа стала потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа. Об этом сообщается на сайте компании «Мостострой-11».

В компании подтвердили, что работы по демонтажу моста выполнял ее филиал — территориальная фирма «Мостоотряд-29». Также в сообщении уточняется, что обрушение произошло во время разбора железобетонных плит проезжей части.

Мост в районе поселка Каркатеевы обрушился 5 ноября в 16:43 по местному времени (14:43 мск). В результате погибли два человека, еще семь получили травмы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.