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Суд повторно приговорил новосибирского убийцу к пожизненному сроку

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Новосибирский областной суд в четверг, 22 ноября, во второй раз приговорил к пожизненному сроку лишения свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского за убийства 19 женщин. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

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В марте этого года суд присяжных приговорил Чуплинского к пожизненному заключению, однако в сентябре Верховный суд России отменил этот приговор из-за допущенных процессуальных нарушений.

«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд также постановил взыскать с осужденного моральный вред в пользу пяти потерпевших по 1 млн рублей каждому. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установили следователи, нападения Чуплинский совершал с 1998 по 2005 год в Новосибирске. В качестве жертв он выбирал, в основном, женщин, оказывающих интимные услуги. Мужчина увозил их в безлюдные места и убивал. Чуплинского арестовали в апреле 2016 года. В ходе расследования преступлений следователи допросили в общей сложности более 200 свидетелей и провели порядка 300 экспертиз.

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