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Убившему 19 женщин новосибирскому маньяку отменили приговор

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему милиционеру из Новосибирская Евгению Чуплинскому, которого ранее признали виновным в убийстве 19 женщин. Как сообщила представитель гособвинения Анжелика Егорова, дело пересмотрят.

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«Верховный суд РФ отменил приговор, направил дело на новое рассмотрение со стадии обсуждения вердикта», — цитирует ее ТАСС. Вместе с тем прокурор пояснила, что вердикт присяжных о виновности Чуплинского в совершении 19 убийств остается в силе.

Егорова отметила, что в ходе обсуждения последствий вердикта суд изучит материалы необходимые для назначение наказания Чуплинскому, а также материалы по заявленным против него гражданским искам. Она также добавила, что обвиняемый сознался еще в нескольких преступлениях, однако останки этих жертв еще не найдены и следствие не может предъявить ему новые обвинения. «У него было бы больше 20 эпизодов, если останки, которые он признает, были бы обнаружены», — пояснила Егорова.

Вместе с тем гособвинитель пояснила, что по ряду признанных эпизодов прошли сроки исковой давности, поскольку преступления бывший милиционер начал совершать еще в 1998 году, а срок давности за убийства составляет 15 лет, уточняет сайт kp.ru. В новом решении суд должен мотивировать, почему он не применяет сроки давности при определении меры наказания.

Чуплинский был приговорен к пожизненному заключению за убийство 19 женщин 6 марта. Как установили следователи, нападения на жертв маньяк совершал с 1998 по 2005 год. Он знакомился с молодыми женщинами на улице, а затем предлагал провести им время вместе. После этого мужчина увозил жертв в безлюдные места и убивал.

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