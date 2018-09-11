На Ставрополье задержали обливавшего девушек кислотой студента

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Буденновска, летом прошлого года облившего кислотой нескольких несовершеннолетних девушек.

Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

За информацию о нападавшем объявили вознаграждение в 500 тыс. рублей.

В ходе расследования дела специалисты отобрали образцы ДНК более чем у 2 тыс. человек. Образцы ДНК одного из них совпали со следами, обнаруженными на банке из-под кислоты с места происшествия, и его задержали, сообщил Следственный комитет России.

Как уточнила пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере «Там-Там», задержанный является студентом медицинского колледжа.

Студент дал признательные показания и подробно рассказал следователю об обстоятельствах преступлений. По его словам, нападая на девушек, он вымещал накопившуюся злобу и агрессию. С учетом показаний следствие решит вопрос о назначении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы.

20 июня злоумышленник подошел к 15-летней девушке на одной из улиц в городе Буденновске и беспричинно облил ее кислотой, причинив химические ожоги левой руки и лица. Через три дня велосипедист в медицинской маске и капюшоне брызнул кислотой в двух девушек 15 и 16 лет. Следователи выяснили, что нападения совершил один человек.

В июне житель Электрогорска, который облил свою знакомую кислотой, был приговорен к 14 годам лишения свободы.