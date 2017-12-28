В Лондоне девушке плеснули кислотой в лицо

Неизвестный облил кислотой девушку в восточном Лондоне, сообщает Скотленд-Ярд.

Инцидент произошел в деловом квартале Кэнэри-Уорф. 26-летнюю пострадавшую доставили в больницу с серьезными ожогами лица и ног.

Сейчас полиция просматривает камеры видеонаблюдения с целью установить личность злоумышленника, который не был замечен жертвой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что тамбовский пенсионер угрожал облить кислотой администратора офиса микрозаймов, а затем похитил 18 тыс. рублей.