Роскомнадзор заблокировал более 330 интернет-сообществ зацеперов

С сентября 2016 года Роскомнадзору удалось заблокировать более 330 интернет-сообществ зацеперов. Такая информация содержится в совместном заявлении ведомства и «Центральной пригородной пассажирской компанией» (ЦППК).

«С сентября 2016 года заблокировано более 330 сообществ в рамках совместной кампании ЦППК и Роскомнадзора по противодействию зацепингу. Почти 80 из них — в этом году. Так, ЦППК ведет ежедневную работу по выявлению новых сообществ в интернете. Группы в социальных сетях — основной канал коммуникации зацеперов и способ популяризации данного движения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

17 августа «Газета.ру» сообщала, что Роскомнадзор заблокировал почти 90 ресурсов о руфинге и зацепинге.

По данным Следственного комитета России, в 2018 году в столице погибли три зацепера, двое получили серьезные травмы. В 2017 году было два смертельных инцидента и семь человек пострадали. В середине октября в Мосгордуме предложили законопроект, согласно которому штрафы для зацеперов должны увеличиться в 25 раз. Сейчас размер штрафа составляет 100 рублей.