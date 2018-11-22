Прямой эфир

Роскомнадзор заблокировал более 330 интернет-сообществ зацеперов

0
Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С сентября 2016 года Роскомнадзору удалось заблокировать более 330 интернет-сообществ зацеперов. Такая информация содержится в совместном заявлении ведомства и «Центральной пригородной пассажирской компанией» (ЦППК).

«С сентября 2016 года заблокировано более 330 сообществ в рамках совместной кампании ЦППК и Роскомнадзора по противодействию зацепингу. Почти 80 из них — в этом году. Так, ЦППК ведет ежедневную работу по выявлению новых сообществ в интернете. Группы в социальных сетях — основной канал коммуникации зацеперов и способ популяризации данного движения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

17 августа «Газета.ру» сообщала, что Роскомнадзор заблокировал почти 90 ресурсов о руфинге и зацепинге.

По данным Следственного комитета России, в 2018 году в столице погибли три зацепера, двое получили серьезные травмы. В 2017 году было два смертельных инцидента и семь человек пострадали. В середине октября в Мосгордуме предложили законопроект, согласно которому штрафы для зацеперов должны увеличиться в 25 раз. Сейчас размер штрафа составляет 100 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда
Москвичей попросили сообщать полиции о животных без переносок в метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017