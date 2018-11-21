В Москве вручили международную премию Business Traveller and CIS Awards

Церемония награждения лауреатов международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards состоялась в Москве 15 ноября. По результатам голосования в этом году победителем в номинации «Лучший город делового и событийного туризма Европы» стала Барселона. Об этом сообщает отдел туризма посольства Испании.

В этом году было зарегистрировано более 300 номинантов. Международные бренды и региональные компании России боролись за победу в 39 номинациях по 5 категориям: «Авиакомпания», «Аэропорт», «Отель», «Направление бизнес-путешественника» и «Арсенал путешественника». Лауреатов выбирали не члены жюри или экспертная комиссия, а сами путешественники.

Победителем в номинации «Лучший город делового и событийного туризма в мире» стала Москва. Лучшей авиакомпанией России и СНГ был объявлен «Аэрофлот», а лучшим аэропортом мира — сингапурский аэропорт Чанги. В рамках премии вручили специальную награду от болельщиков и Международной федерации футбола (FIFA) за безопасность и высокий уровень организации чемпионата мира по футболу. Ее получил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Главная цель премии Business Traveller and CIS Awards — отметить достижения и инновации в сфере делового туризма. Первая церемония вручения премии Business Traveller and CIS Awards состоялась в 1988 году в Великобритании и за 30 лет существования завоевала репутацию одной из самых престижных наград в области делового туризма. Премия проводится в Великобритании, США, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке, в Германии и Польше. В России награждение лауреатов проходит в третий раз.