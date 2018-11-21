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Телеканал СТC Kids получил премию «Золотой луч» за дизайн

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Фото: пресс-служба «СТС Медиа»
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Детский телеканал СТC Kids получил премию «Золотой луч» в номинации «Стиль и дизайн телеканала». Церемония вручения премии состоялась 20 ноября в Москве.

Оформление канала, который начал вещание всего четыре месяца назад, разработано командой Ütter design во главе с Кирой Ласкари. Сетка вещания СТС Kids составлялась с учетом рекомендаций экспертов психологического факультета МГУ имени Ломоносова.

«Золотой луч» — ежегодная национальная премия среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых спутниковыми, кабельными и интернет-операторами на русском языке на территории России или за рубежом. Среди основных критериев жюри при выборе победителей является территория вещания канала, объем аудитории, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, а также разнообразие программного наполнения.

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