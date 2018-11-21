Более 80 храмов отреставрированы в Москве с 2011 года

Власти Москвы отреставрировали более тысячи памятников с 2011 года, в том числе более 80 храмов. Об этом информирует 21 ноября сайт столичной мэрии.

«В Москве проводится огромный комплекс работ по реставрации памятников, астрономическая цифра. К этому году отреставрировано уже более тысячи памятников», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения отреставрированного ансамбля Высоко-Петровского монастыря на улице Петровка и храма «Большое Вознесение» на Большой Никитской улице.

Градоначальник отметил, что за счет столичного бюджета было отремонтировано только менее половины объектов, а остальные памятники удалось восстановить благодаря пожертвованиям.

Всего за указанный период отреставрировано 1160 объектов культурного наследия и 85 храмов, причем на 54 религиозных сооружениях работы полностью завершены.

16 ноября в мэрии Москвы сообщили о планах реставрации музея художника Аполлинария Васнецова.