Концепцию сохранения церкви XV века разработали в Псковской области

Музейно-туристический комплекс создадут в деревне Мелетово Псковской области. Он будет включать церковь Успения Богородицы, которая была построена в 1465 году.

По данным специалистов, храм XV века сохранился практически в первозданном виде. Под многочисленными слоями побелки в XIX веке специалисты обнаружили старинные фрески. В 1913 году рядом со старой церковью построили новое здание. Сейчас оба храма пустуют и разрушаются. Несмотря на несколько реставраций и противоаварийных работ, а также укрепление грунта фресок, существует угроза для существования старинной церкви. Псковский музей-заповедник представил проект концепции сохранения и развития объекта культурного наследия, сообщает Псковская лента новостей.

Согласно проекту, предлагается создание музейно-туристического комплекса, включающего территорию погоста Мелетово и обеих церквей. Предполагается строительство на территории Мелетовского парка музейного здания, кафе и гостевого дома.