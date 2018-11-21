В Китае бренд Dolce & Gabbana обвинили в расизме и сексизме

Всемирно известный итальянский бренд Dolce & Gabbana оказался в центре общественного скандала в Китае. Компанию обвинили в расизме и сексизме из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае и комментариев якобы от лица одного из основателей бренда. Об этом 21 ноября сообщает итальянский телеканал Sky TG24.

По сведениям телеканала, на своих официальных страницах в социальных сетях Dolce & Gabbana опубликовал видеоролики в рамках рекламной кампании перед показом в Шанхае. В одном из них китайская модель ест палочками итальянские блюда, но у нее ничего не выходит. Действия девушки комментирует голос за кадром, объясняя, как лучше справиться с этой нелегкой задачей.

Среди пользователей Сети подобная реклама вызвала бурную критику в адрес бренда. Недовольство усилилось после появления под видео комментариев с оскорблениями в адрес Китая и китайцев, которые якобы оставлял сооснователь компании Стефано Габбана. Позже стало известно, что его аккаунт был взломан.

«Мы приносим извинения за эти нелегальные публикации. Мы относимся к Китаю и китайскому народу исключительно с уважением. Наши юристы проводят срочное расследование», — говорится в заявлении компании.

Из-за скандала запланированное 21 ноября модное шоу в Шанхае пришлось перенести, новая дата пока не объявлена.

Модный дом Dolce & Gabbana и прежде попадал в скандальные ситуации. 15 июня сообщалось, что Стефано Габбана в комментариях под фотографией Селены Гомес назвал ее «уродиной». Поклонники встали на защиту певицы, сама она не прокомментировала высказывание дизайнера.