Supreme назвали самым влиятельным логотипом в мире

Логотип американского стритвер-бренда одежды Supreme был признан самым влиятельным в мире. Об этом 21 ноября сообщили эксперты платформы Lyst, которая специализируется на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

На втором месте в рейтинге оказался логотип бренда Champion, который производит спортивную одежду. Третье место заняла южнокорейская компания Fila.

Помимо этого в список вошли логотипы модных домов Prada, Fendi, Gucci и Versace, а также спортивного бренда Kappa. Последними в рейтинге самых влиятельных оказались Louis Vuitton и Celine.

Также эксперты платформы Lyst составили рейтинг самых желанных вещей в мире, первое место в котором заняли «уродливые кроссовки». На втором месте расположились поясные сумки, которые за последний год стали одним из самых популярных трендов в одежде. На третьем месте в списке находятся легинсы. Среди самых желанных вещей эксперты назвали маленькие солнцезащитные очки, узкие джинсы, велосипедные шорты и укороченные толстовки.

20 ноября сообщалось, что самой влиятельной тенденцией в одежде в 2018 году признали так называемый папин стиль. Это «уродливые» кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы.