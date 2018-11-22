Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

Украинский лидер Петр Порошенко предложил изменить название Днепропетровской области, соответствующий законопроект он внес в Верховную раду.

Документом предусмотрено переименование области на Днепровскую, пояснили «Интерфаксу-Украина» в пресс–службе президента страны. В 2016 году власти страны переименовали город Днепропетровск в Днепр.

На своей странице в Facebook президент Украины подчеркнул, что в стране надо завершить декоммунизацию. «На карте Украины не может быть места для Петровского», — написал Порошенко, обвинив деятеля времен СССР в «исполнении» Голодомора.

«Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского — на свалке истории», — заключил политик.

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР

В мае 2018-го года Порошенко сообщил, что в рамках выполнения требований законопроекта за три года в стране снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. При этом в ноябре глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович потребовал «быстро и решительно» декоммунизировать Крым и Донбасс.