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Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

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Украинский лидер Петр Порошенко предложил изменить название Днепропетровской области, соответствующий законопроект он внес в Верховную раду.

Документом предусмотрено переименование области на Днепровскую, пояснили «Интерфаксу-Украина» в пресс–службе президента страны. В 2016 году власти страны переименовали город Днепропетровск в Днепр.

На своей странице в Facebook президент Украины подчеркнул, что в стране надо завершить декоммунизацию. «На карте Украины не может быть места для Петровского», — написал Порошенко, обвинив деятеля времен СССР в «исполнении» Голодомора.

«Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского — на свалке истории», — заключил политик.

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР

В мае 2018-го года Порошенко сообщил, что в рамках выполнения требований законопроекта за три года в стране снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. При этом в ноябре глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович потребовал «быстро и решительно» декоммунизировать Крым и Донбасс.

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