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В Астраханской области в природу выпустили 200 фазанов

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В Астраханской области состоялся заключительный этап по выпуску северокавказских фазанов в естественную среду обитания. Всего выпущено 200 особей.

С начала года в природу выпущено порядка 5 тыс. птиц различных видов. Это, например, утки кряквы и куропатки. Заключительным этапом работы за 2018 год стал выпуск 200 особей фазанов в урочище ерика Бешеный в Лиманском районе. Об этом сообщает «Астрахань-24».

В группе птиц преобладали самки, они особенно важны для сохранения и роста популяции. Чтобы птицы могли адаптироваться к непростым условиям зимы, вблизи ерика были оборудованы подкормочные площадки. Их будут наполнять в течение всего холодного периода.

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