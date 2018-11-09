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Живущих на Лебедином озере в Астрахани птиц перевели на зимовку

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В Астрахани птиц с Лебединого озера отправили на зимовку в тепличное хозяйство «Зеленого города». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Птицы помещены в бассейн, вода в котором меняется два раза в неделю. Присматривать за пернатыми назначены сотрудники предприятия «Зеленый город», для которых это занятие уже стало привычным, пишет «Астрахань-24».

Кормить птиц будут три раза в неделю. В рационе у них обязательны зерновые, зелень, капуста и витамины. Назначены регулярные осмотры у ветеринара, первый уже состоялся.

В администрации также уточнили, что лебеди находятся в хорошем состоянии, аппетит в норме. Весной их выпустят обратно в озеро.

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