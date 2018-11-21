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Госдума приняла увеличивающие профицит бюджета до 2,1% поправки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутаты Госдумы на заседании в среду, 21 ноября, приняли в окончательном, третьем чтении поправки в бюджет на 2018 год. Согласно им, прогноз объема ВВП на 2018 год увеличен с 98 трлн 234 млрд рублей до 101 трлн 164 млрд  рублей. 

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В законе прописано, что доходы бюджета увеличиваются на 1 трлн 874,7 млрд рублей — до 18 трлн 947,6 млрд рублей. Наибольшее увеличение идет за счет роста нефтегазовых доходов — на 1 трлн 582,2 млрд рублей. При этом объем расходов увеличивается на 217,7 млрд рублей — до 16 трлн 808,8 млрд рублей. Таким образом, профицит составит 2 трлн 138,7 млрд рублей, или 2,1% ВВП.

13 ноября принятие данных поправок в первом чтении прокомментировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно им перераспределяются уже предусмотренные средства в государственных программах. Так, 11,6 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий жителей села и модернизацию агропрома. Организациям машиностроения выделят 1,7 млрд в качестве субсидий.

189,4 млн рублей из дополнительных доходов направят в качестве субсидий в регионы для стимулирования программ по строительству жилья. 17,3 млрд рублей дополнительно выделят на охрану окружающей среды. Сфера образования получит 12,3 млрд рублей.

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