В Госдуме отреагировали на решение Украины отпустить арестованный сухогруз

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал историю с освобождением сухогруза Comet, который украинские власти арестовали в начале ноября «в ответ на контрсанкции России».

21 ноября стало известно, что судно покинуло порт Мариуполя и находится в Мраморном море. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

По словам депутата, на решение освободить судно повлияло то, что его владельцем является западная компания.

«Взмахнули казацкой саблей, а попали в благодетеля, после чего следует падение на колени, посыпание головы пеплом, искренние слезные «пробачте, помылылысь» («извините, ошиблись» — Ред.) и обещания, что впредь этого не будет», — сказал Бальбек.

Такую позицию Украины парламентарий объяснил «низкопоклонством» перед Западом. «Именно поэтому, как говорится, путаясь в шароварах, киевские чиновники побежали отпускать задержанное судно, а то на западе обидятся и можно без последних шаровар остаться», — заключил Бальбек.

Comet был арестован 1 ноября в Мариуполе за перевозку продукции Алчевского металлургического комбината. Как заявил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, арест судна был «ответом» на контрсанкции России.

По данным СМИ, судно принадлежит компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. За груз отвечает получатель — бельгийская фирма. Большая часть экипажа — граждане Украины.

4 ноября одесский сайт «Таймер» сообщил, что на борту сухогруза находится всего один россиянин.

В 2015 году Киев ввел ограничения против России, включив в санкционный список 338 физических и 105 юрлиц, а позднее несколько раз его расширял.

1 ноября правительство РФ ввело контрсанкции против Украины. В список вошли 322 физических и 68 юридических лиц, в том числе глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ограничения подразумевают блокировку активов лиц, а также запрет вывода капитала и поставок товаров с территории Украины.