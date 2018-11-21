Арестованный в ответ на контрсанкции России сухогруз покинул Украину

Сухогруз Comet, арестованный в начале ноября украинскими властями «в ответ на контрсанкции России», покинул порт Мариуполя и сейчас находится в Мраморном море. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Comet был арестован 1 ноября в Мариуполе за перевозку продукции Алчевского металлургического комбината. Как заявил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, арест судна был «ответом» на контрсанкции России.

4 ноября одесский сайт «Таймер» сообщил, что на борту сухогруза находится всего один россиянин. Судно шло в Бельгию под флагом Либерии якобы из российского порта. Действия украинских властей высмеяли в соцсетях.

В 2015 году Киев ввел ограничения против России, включив в санкционный список 338 физических и 105 юрлиц, а позднее несколько раз его расширял.

1 ноября правительство РФ ввело контрсанкции против Украины. В список вошли 322 физических и 68 юридических лиц, в том числе глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ограничения подразумевают блокировку активов лиц, а также запрет вывода капитала и поставок товаров с территории Украины.