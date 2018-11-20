Чудо Някрошюса: ушел создатель метафорического театра

Не дожив одного дня до 66-летия, ушел Эймунтас Някрошюс. Его называли гением. Режиссер ставил спектакли, будто выраставшие из природных стихий, а театр мыслил как мощную метафору. Человек в его постановках был страшен и прекрасен, ничтожен и велик. Собственно, как и в жизни, сокровенное знание которой он нес на сцену.

Литовский хутор и русская школа

Эймунтас Някрошюс родился на литовском хуторе, в крестьянской семье. Рос обычным парнем и по чистой случайности (не хотелось идти в армию) поступил в театральное училище. С актерством у него не очень ладилось, а вот помогать коллегам — подсказывать, советовать, как лучше выстроить этюд или сцену, — получалось. Итогом (по совету педагогов) стало поступление в ГИТИС, на режиссерский курс знаменитого Андрея Гончарова.

— С одной стороны, он открывал миру литовскую театральную манеру и мир литовского человека: его взгляд на мир из Литвы с ее совершенно определенным хуторским мироустройством. С другой — Някрошюс, конечно, был человеком русской театральной школы, — отметил в беседе с «Известиями» ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Он до конца дней сохранил благодарность и к школе, и к Москве, сделавшим из него режиссера. В нем навсегда сохранилась какая-то неисчерпаемая увлеченность русской литературой, русскими писателями, русской прозой, пьесами… В том, как он входил в эти пьесы, конечно же, было это потрясавшее меня и всех зрителей совершенно взрывное сочетание каких-то очень простых образов, рождавшихся буквально из земли, воды, дерева и огня...

Някрошюс Театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Получив диплом, Някрошюс поставил с десяток спектаклей в театрах Литвы, имел успех и считался очень хорошим режиссером. В разряд выдающихся он перешел, когда в 1998 году открыл в Вильнюсе собственный театр Meno Fortas, что в переводе означает «крепость искусства». Крепость оказалась маленьким пространством с метровой толщины стенами, но здесь созидались большие свершения. В репертуарных театрах Някрошюс ставил практически всё — от советских пьес до литовского авангарда, а в своем театре сосредоточился на Шекспире, Чехове, Пушкине, Достоевском, Гете: считал, что эти авторы дают свободу режиссеру. Музыка привлекала его той же свободой, что и литературные кумиры, и в конце концов привела к работе в оперном театре. К партитуре он в обязательном порядке сочинял режиссерский контрапункт, после чего звук и сцена обнаруживали неожиданный, но логичный объем.

Свобода обернулась удивительными, ни на что не похожими спектаклями. Гамлет, которого играл рок-кумир Литвы конца 1990-х Андрюс Мамонтовас, задавался судьбоносным вопросом под грозно нависшим диском циркулярной пилы. В «Отелло» заглавный герой не душил Дездемону, а обнимал и затанцовывал ее до смерти. В «Песне песней» любовные гимны слагались на фоне проржавевших газовых баллонов. «Фауст» напоминал площадной театр и гербарий одновременно. Были еще не менее оригинальные «Моцарт и Сальери», «Три сестры», «Идиот», «Рай» по мотивам Данте. Самое удивительное, что серьезных возражений против подобных экспериментов не возникало даже у ярых ревнителей классики. «Что-то в этом есть...» — был их вердикт. Это «что-то» безотказно погружало зрителя в стрессовое состояние и практически не поддавалось словесному анализу.

Някрошюс Актеры Витаутус Румшас в роли Клавдия, Кястутис Якштас в роли Лаэрта и Повилас Будрис в роли Полония (слева направо) в спектакле литовского театра Meno Fortas «Гамлет» Фото: ТАСС/Александр Куров

— Эймунтас принадлежал к очень немногочисленной, очень избранной когорте великих режиссеров. Это был режиссер-поэт, который видел мир в метафорах. И его сценические метафоры действовали с огромной силой, — рассказал «Известиям» театровед профессор Алексей Бартошевич. — После его спектаклей люди выходили с некоторым головокружением. Перед ними в течение нескольких часов развертывалась цепь поэтических образов такой философской глубины и такой неопровержимой силы, с какой в театре приходится редко встречаться. Может быть, у Някрошюса были особые отношения с тем, что называется «небытие». Да, он его предчувствовал. Скажем, в финале «Макбета» люди обращались с молитвой о помиловании, и из темноты подмостков, из глубины сцены вдруг возникал и надвигался яркий ослепительный луч, и это было явлением Бога, Страшного суда. Някрошюс как человек, очень близкий к крестьянским, народным основаниям, позволял себе общаться с самыми существенными, самыми основными категориями жизни и смерти.

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Meno Fortas стал идеальным пространством для режиссерского самовыражения. Обретя его, режиссер до минимума свел свою работу на зарубежных площадках. Считал, что играть надо дома, для своего зрителя, всё остальное — культурный обмен. Но в Россию он ездил. Русские друзья, русская жена Надежда Гультяева (она и их сын Марюс стали художниками его спектаклей), участие в «Сезонах Станиславского» обеспечивали почти непрерывную связь с Москвой, городом его театральной юности.

В 2003 году он поставил в рамках «Сезонов» «Вишневый сад», свой первый спектакль в России, где собрал звездную команду во главе с Евгением Мироновым (Лопахин), Алексеем Петренко (Фирс), Людмилой Максаковой (Раневская). Главным героем предсказуемо стал крестьянский сын Лопахин, вдруг осознавший, что не знает, что делать с так несчастливо обретенным садом.

Някрошюс Сцена из спектакля «Вишневый сад». Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля «Золотая маска» Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

— Он меня поразил тем, что как режиссер брал в объяснения природные явления, — рассказала «Известиям» участница спектакля актриса, драматург и режиссер Анна Яновская. — Отношения между мужчиной и женщиной — это, конечно, важно, но ему было небезразлично и то, что было за их пределами. Някрошюс делал акценты на том, какая погода сейчас на дворе, как суслик дергает в норе лапками. И это всё он доводил до нас, объясняя рисунок роли. Он брал в объект пространство. Он выносил действие пьесы в природу. Ему важно было, как бежит вода, щелкает горящий костер, шелестит листва...

Отдельная тема — работа Някрошюса с актерами, вернее, отсутствие ее в привычных артистам форматах. В родном театре ему ничего не приходилось объяснять. На выезде часто возникали сложности. К манере Някрошюса надо было долго и тщательно адаптироваться, но если это случалось, результат надолго запоминался и артисту, и зрителю.

— Я работал в двух из трех постановок Эймунтаса Някрошюса в Большом театре: «Макбет» и «Дети Розенталя», — рассказал «Известиям» солист ГАБТа Максим Пастер. — Может, кому-то покажется это несуразицей, но с Някрошюсом работать должен был тот, кто с ним как с режиссером был давно знаком. Ведь он практически ничего не объяснял. Он общался на своем языке, который мало кто понимал. И я не имею в виду литовский. Это свой, художественный язык. Эймунтас рассказывал нам что-то вроде географии спектакля: «Выйдите оттуда, пройдите сюда, постойте здесь». Тем самым он отдавал тебе инициативу и наблюдал, что ты делаешь. Как он выруливал на то, чего хотел от артистов, если честно, для меня — загадка. Его любимая фраза за те две постановки, что я с ним работал, — «черт его знает» и «как-то так». На самом деле это был грандиозный опыт. Когда он ставил, в кулуарах люди между собой говорили: «Да не, это полная ерунда». Но в конце концов эта «ерунда» каким-то неведомым образом выстраивалась в потрясающее действо.

Някрошюс Режиссер Эймунтас Някрошюс во время репетиции спектакля «Борис Годунов» Национального театра Литвы в рамках XI Международного театрального фестиваля «Сезон Станиславского» Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В один из последних своих приездов на «Сезоны Станиславского» Някрошюс дал интервью «Известиям». Говорили о молодых актерах («если человек умный — он всегда услышит»), Максиме Горьком («в нем есть что-то от Чехова»), новизне и повторах («от себя не убежишь»), России и Литве («Россия — громадная гора, а мы, маленькое государство, как бы под ее тенью. И всегда там будем. Тут даже обижаться нечего»). Но самым главным в этой беседе было данное мастером определение театра: «Театр — это то, что никогда не случится у меня дома или в жизни. Процесс, происходящий на сцене, нигде больше не повторяется, и это есть чудо».

Эймунтас Някрошюс будет похоронен на своей родине в Расейнском районе в Шилуве. Прощание состоится в Вильнюсе. По пожеланию семьи церемония будет закрытой.