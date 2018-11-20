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Умер известный режиссер Эймунтас Някрошюс

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Фото: commons.wikimedia.org/Augustas Didžgalvis
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Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс умер на 66-м году жизни. Об этом во вторник, 20 ноября, в соцсети Facebook сообщили его близкие.

Они рассказали, что Някрошюс умер в ночь на вторник в больнице, куда был доставлен после последней поездки в Вильнюс. 21 ноября режиссеру должно было исполниться 66 лет, уточняет ТАСС.

О дате и месте прощания с режиссером пока не сообщается.

Някрошюс поставил более 30 драматических и оперных спектаклей как в Литве, так и за рубежом, в том числе в России. На его счету впостановки «Гамлета», «Отелло» и «Фауста». Он является лауреатом премии Станиславского, «Золотая маска» (Москва), премии Союза театров Европы и многих других. 

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