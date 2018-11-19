Умер актер из фильма «Пятый элемент»

Актер Джон Блузал умер в возрасте 89 лет. О причинах смерти мужчины не сообщается, пишет 18 ноября издание The Independent.

Джон Блузал родился в 1929 году в Польше. В 10-летнем возрасте он переехал с семьей в Астралию, где начал выступать на театральной сцене. В 1960-м он перебрался в Великобританию и снимался в телесериалах и полнометражном кино.

Он исполнил роли в мюзикле «На помощь!» с членами группы The Beatles, комедии бондианы «Казино Рояль», ленте «Супермен 3» Ричарда Лестера, антиутопии «Темный город» и фантастическом боевике «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович. В последнем он сыграл профессора Пачоли, который появляется в самых первых кадрах фильма.

12 ноября сообщалось, что создатель комиксов Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. В последние несколько лет он испытывал проблемы со здоровьем.