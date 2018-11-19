Прямой эфир

Умер актер из фильма «Пятый элемент»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Джон Блузал умер в возрасте 89 лет. О причинах смерти мужчины не сообщается, пишет 18 ноября издание The Independent.

Джон Блузал родился в 1929 году в Польше. В 10-летнем возрасте он переехал с семьей в Астралию, где начал выступать на театральной сцене. В 1960-м он перебрался в Великобританию и снимался в телесериалах и полнометражном кино.

Он исполнил роли в мюзикле «На помощь!» с членами группы The Beatles, комедии бондианы «Казино Рояль», ленте «Супермен 3» Ричарда Лестера, антиутопии «Темный город» и фантастическом боевике «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович. В последнем он сыграл профессора Пачоли, который появляется в самых первых кадрах фильма. 

12 ноября сообщалось, что создатель комиксов Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. В последние несколько лет он испытывал проблемы со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер работавший со Стэнли Кубриком графический дизайнер
Шнуров посвятил стих умершему Евгению Осину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017