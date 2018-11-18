Шнуров посвятил стих умершему Евгению Осину
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, который умер 17 ноября.
«Наступила осень. За окном немило.
Умер Женя Осин. Оттого что пил он.
В телефоне зуммер. На асфальте мелом.
Женя Осин умер. Оттого, что пел он» — написал Шнуров в своем Instagram-аккаунте.
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.
В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз «гепатит». Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.
Осин скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.