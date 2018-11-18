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Шнуров посвятил стих умершему Евгению Осину

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, который умер 17 ноября.  

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«Наступила осень. За окном немило.

Умер Женя Осин. Оттого что пил он.

В телефоне зуммер. На асфальте мелом.

Женя Осин умер. Оттого, что пел он» — написал Шнуров в своем Instagram-аккаунте.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз «гепатит». Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.

Осин скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.

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