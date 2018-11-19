Умер работавший со Стэнли Кубриком графический дизайнер

В возрасте 83 лет скончался американский графический дизайнер Пабло Ферро, известный своим сотрудничеством с режиссером Стенли Кубриком и создателем комисков Marvel Стеном Ли.

Как сообщает портал Deadline, Ферро умер в городе Седон (штат Аризона) из-за осложнений после пневмонии.

Информацию подтвердили представители дизайнера.

Пабло Ферро родился 15 января 1935 года на Кубе. Он художник-самоучка, который поразил своими работами Голливуд.

Работы Ферро можно увидеть в более чем 100 фильмах, среди которых «Заводной апельсин» и «Доктор Стрейнджлав». 12 картин, над которыми он трудился, удостоены премии «Оскар».