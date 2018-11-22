Играет срок-оперу: фотограф требует миллионы у родителей убитой жены

22 ноября состоится суд по разделу имущества, который инициировал осужденный фотограф Дмитрий Лошагин. Он потребовал у родителей убитой им жены 3 млн рублей. Лошагин подал исковое заявление на 105 листов о взыскании своей доли наследства, в том числе двух автомобилей Audi TT, купленных в браке с Юлией Прокопьевой. Даже находясь в местах лишения свободы, Лошагину удается привлекать к себе повышенное внимание общественности: он раздает интервью, снимает клипы для рэперов-уголовников, занимается реставрацией храма. По мотивам громкого уголовного дела об убийстве модели даже поставили спектакль. Чего добивается осужденный фотограф, пытаясь постоянно напоминать о себе, — в материале «Известий».

Объявился наследник

Лошагин претендует не только на имущество, нажитое в браке. Он потребовал, чтобы родители Юлии Прокопьевой гасили кредит, взятый убийцей их дочери. По закону наследством признается не только имущество и деньги, но и долги. Сумма кредита, взятого до убийства модели, составляет 2,5 млн рублей.

«Еще летом появилась информация о том, что он готовится к подаче иска к родителям убиенной. Он не просит долю Юлии, так как является недостойным наследником, а просит супружескую долю от двух автомобилей «Ауди ТТ». Внести в наследство половину долга по потребительскому кредиту, который он брал. Причем пока не понятно, кто распорядился этими деньгами», — рассказал в беседе с «Известиями» адвокат Иван Волков, представляющий интересы матери убитой Светланы Рябовой.

Оба автомобиля были записаны на Прокопьеву. Обе машины перешли на хранение родственникам еще в 2015 году. Лошагин же добился продажи квартиры супруги в Нижнем Тагиле и выручил с этой сделки 2 млн рублей.

«Поскольку суд оправдал его в первой инстанции, он успел вступить в наследование, продать квартиру и выручить с этого деньги. Если выяснится, что он унаследовал не только свою, но и долю Юлии, то подадим встречный иск», — добавил юрист.

фотограф Фотограф Дмитрий Лошагин во время рассмотрения по существу уголовного дела в Октябрьском районном суде Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В отношении наследования убийцам имущества после смерти потерпевшего действует правило о недостойных наследниках. Однако Лошагин претендует не на долю Юлии, а на свою часть купленного в браке имущества.

«После смерти потерпевшего действует правило статьи 1017 ГК РФ «Недостойный наследник». К недостойным закон и практика относит лиц, которые совершили умышленные преступления в отношении завещателя. Например, способствовали увеличению своей доли преступными действиями, причинив вред завещателю. Когда есть приговор суда, признать наследника недостойным гораздо проще. По идее, признание человека недостойным наследником происходит через суд. Можно подать документы нотариусу, подтверждающие недостойное поведение, либо есть порядок подачи заявления в суд», — говорит адвокат коллегии адвокатов города Москвы Ирина Дюбина.

Съемки в квартире и на зоне

Лофт Лошагина, где пять лет назад произошло убийство, выставлен на продажу. Но пока желающих приобрести недвижимость с сомнительным прошлым не нашлось. Стоимость апартаментов с общей площадью 400 кв. м составляет свыше 40 млн рублей. Пока покупатели не появились, лофт сдавался в краткосрочную аренду для проведения мероприятий и шумных вечеринок. Во время судов имущество находилось под арестом.

«Лофт, оформленный на Лошагина, был приобретен до брака. С первой супругой Татьяной он заключил брачный договор. Она судилась с ним по трем делам еще до убийства Прокопьевой. Он пытался оспорить сумму алиментов: утверждал, что официально получает 16 тысяч рублей и готов отдавать 4 тысячи на ребенка. Еще одно дело касалось доли в квартире. А третья статья — побои. Мы заключили примирительное соглашение, потому что статья на тот момент не была декриминализована», — отметил адвокат Иван Волков.

В ноябре 2017 года оперативники посетили лофт, принадлежащий Лошагину, в рамках спецоперации по выявлению наркотиков. Во время обысков у пары, арендовавшей помещение, обнаружили 3,68 г наркотического вещества. Выяснилось, что студия использовалась для съемки порнофильмов.

фотограф Фотограф Дмитрий Лошагин Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Не прекратил снимать и сам Лошагин. Сперва организовал в колонии № 54 в Новой Ляле свою фотостудию и делал репортажи о быте заключенных. А в июле 2016 года снял видеоклип для рэп-группы заключенных «Хештег». Видеосъемка проходила в рамках творческого кружка, который организован в колонии. Там осужденный за убийство фотограф вел занятия по творческой фотографии, делился с заключенными секретами профессии. Судя по многочисленным интервью, которые давал «звездный» осужденный, живется ему достаточно комфортно: кормят хорошо, есть время на интеллектуальные игры и занятия спортом.

К Лошагину нередко приезжают журналисты, после одной из бесед с заключенными в СМИ появилась информация о том, что он наладил в колонии свой бизнес: брал деньги за фотосъемку заключенных. Если раньше фотосессия у именитого екатеринбургского фотографа могла стоить около 60 тыс. рублей, то заключенному несколько снимков обойдутся в 250 рублей. По словам бывшего сокамерника, заработок Лошагина в колонии мог достигать порядка 100 тыс. рублей. В региональной ФСИН опровергли информацию о том, что осужденный продолжает получать солидные суммы за фотосъемку. При этом официально он продолжал оставаться нетрудоустроенным.

После этого, по словам начальника пресс-службы регионального ФСИН Александра Левченко, выдавать фотоаппарат Лошагину разрешили исключительно для нужд колонии под согласование с руководством исправительного учреждения.

Реставратор, краснодеревщик и жертва пыток

Прошлым летом Лошагин занялся реставрацией храма, который открыли на территории. Позднее принимал участие в съемке фильма, посвященного строительству храма на территории колонии.

Освоив профессию краснодеревщика, Лошагин предпринял первую попытку улучшить условия своего содержания в неволе: попросил перевести его в колонию-поселение. Но 18 марта 2018 года суд отказал осужденному и оставил его в колонии строгого режима. В суде отметили, что для послабления он обязан пробыть в колонии две трети назначенного срока — то есть как минимум шесть лет. На тот момент он находился в местах лишения свободы четыре года. Таким образом, претендовать сможет примерно через полтора года.

С конца сентября он начал выплачивать компенсацию, присужденную родителям за убийство Юлии Прокопьевой. Всего он должен заплатить 2 млн рублей в качестве морального ущерба. Однако по словам адвоката матери погибшей, за все время нахождения в колонии он осуществил всего два платежа по 60 тыс. рублей каждый.

«Лошагин стремится сделать перехлест требований: он к родителям, а они к нему. Чтобы в итоге выйти по сумме претензий в ноль. Очевидно, что он намерен претендовать на УДО. Одновременно Лошагин изо всех сил пытается создать впечатление, что он жертва и его кинули на наследство. Если он уменьшит долю по выплатам, у него появится больше оснований для смягчения условий содержания», — считает Иван Волков.

фотограф Дмитрий Лошагин во время оглашения приговора в Октябрьском районном суде Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В июне по делу о пытках и вымогательстве в колонии № 54 в Новой Ляле задержали начальника СИЗО Рафика Зиннатулина. За три года до этого заключенные массово жаловались правозащитникам на избиения и пытки со стороны администрации. Однако с тех пор все, кроме 16 заключенных, отозвали свои заявления. А Лошагин, как и многие другие, отказался от общения с правозащитниками. Он выступил свидетелем в суде. По словам осужденного, он неоднократно пересылал деньги на банковские счета, которые ему давали осужденные, приближенные к администрации. Те, кто отказывался платить за протекцию тюремного начальства, сталкивались с унижениями, избиениями и сексуальным насилием. Истязания заключенных проводились в отряде строгих условий отбывания наказания, куда направляют за серьезные провинности.

12 ноября в колонию, где сидит Лошагин, попытались передать партию сотовых телефонов. Всего за два месяца до этого в сентябре была пресечена попытка принести в колонию 40 мобильников.

Спектакль начинается

30 ноября в Уральском государственном театре эстрады состоится премьера спектакля «Лофт. История красивой жизни», синопсис которого напоминает историю Дмитрия Лошагина. По сюжету главная героиня постановки — манекенщица, которая встречается с молодым талантливым фотографом. «В обмен на решение его проблем с огромным кредитом, взятым Максом в банке на покупку дорогостоящего лофта, она просит его о малом — вернуть ей былое величие и славу. Публикации в модных журналах, фотосессии с участием Марианны должны вернуть ее в современный мир моды», — говорится в анонсе спектакля.

Руководитель театра шансонье Александр Новиков проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему и его деловому партнеру вменяют хищение на общую сумму свыше 76 млн рублей при строительстве клубного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Несмотря на то что история не кажется выдуманной, в театре назвали все совпадения с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайностью.

фотограф Спектакль «Лофт. История красивой жизни» Фото: Уральский государственный театр эстрады

«В этом музыкальном спектакле все герои вымышлены. Проект придуман творческой группой театра. Все персонажи и сама история ничего общего с реальными событиями, происходившими когда-то в нашем городе, не имеют», — уточняется в объявлении на главной странице сайта театра.

У Лошагина много сочувствующих, которые основываются в своих подозрениях на том, что следствие не предоставило прямых улик. Они выдвигают альтернативные версии произошедшего. По одной из них, модель убил сексуальный маньяк. Другие уверены, что к ее убийству причастны наркодилеры. Есть и те, кто убежден в том, что девушка инсценировала собственную смерть. Учитывая то, что обгоревшее тело Прокопьевой было найдено в лесополосе, а после проведена генетическая экспертиза — последняя из версий выглядит уж слишком неправдоподобной. Знакомый Лошагина — блогер Олег Рудой — снял в 2015 году фильм, в котором попытался реконструировать события ночи убийства. Он пришел к выводу, что девушке свернули шею во время полового акта, и показал на модели, как всё это могло происходить. Впрочем, трактовки блогера не смогли убедить судью Александру Евладову, которая отменила оправдательный приговор, вынесенный в декабре 2014 года.

Суд постановил, что в порыве гнева Лошагин свернул супруге шею, а затем спрятал тело в квартире. Вину подозреваемого косвенно подтверждает его нежелание обратиться в полицию после пропажи супруги, а также отказ проходить проверку на полиграфе. Момент, когда Лошагин выносит тело из дома, не попал на камеры видеонаблюдения. Суд постановил, что видео было удалено самим Лошагиным. Впоследствии адвокаты матери убитой привлекли специалистов, которые смогли восстановить некоторые фрагменты утраченной видеосъемки. На кадрах видно, как Лошагин возвращается домой один. Он идет по коридору в порванной рубашке. Лоскуток рукава, найденный в лофте, был найден во время обысков. Недалеко от него другая косвенная улика — разбитый бокал, который указывает на следы борьбы. Своей вины Лошагин не признал и в содеянном не раскаялся.