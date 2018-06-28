И в горе, и в договоре

Граждане РФ получат возможность при жизни определить условия, которые после их смерти придется выполнить наследникам для получения имущества. Таким условием может стать, например, уход за детьми, животными или могилой умершего — всё зависит от фантазии и потребностей наследодателя. Кроме того, супруги смогут составлять совместные завещания. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ доработал ко второму чтению думский комитет по госстроительству и законодательству, рассказал «Известиям» его глава Павел Крашенинников («Единая Россия»). Госдума планирует рассмотреть документ уже на следующей неделе.

Проект поправок, изменяющих правила получения наследства, Павел Крашенинников внес в Госдуму в апреле 2018 года. Он предложил перенять международный опыт и разрешить супругам составлять совместные завещания и ввести практику наследственных договоров, которые будут заключаться с потенциальными получателями имущества. Нововведение поможет снизить число случаев, когда завещания оспариваются и из-за них возникают внутрисемейные конфликты, уверен депутат.

Наследственные договоры позволят гражданам при жизни договориться с близкими людьми или юридическими лицами об условиях раздела и получения наследства. При этом можно будет заключить несколько разных договоров на разное имущество — например, с больницами, музеями или благотворительными фондами.

По словам Павла Крашенинникова, получателями наследства смогут выступать не только граждане и компании, но и муниципалитеты. В договоре разрешат указывать обязательные условия, которые придется выполнить после смерти человека для получения имущества, доли в бизнесе или денег. Например, можно будет договориться с близкими об уходе за детьми-инвалидами, могилами или животными, а также — об условиях раздела бизнеса. Так, если он достается партнеру умершего, его можно обязать выплачивать детям наследодателя определенную сумму в течение оговоренного срока.

Контролировать выполнение условий смогут сами наследники, душеприказчик или нотариус. Если же договор не выполняется, документ признают ничтожным через суд, а имущество распределят по наследникам согласно очередности, предусмотренной законом.

Такой договор должны подписать все его участники и исполнители. Наследодатель в любой момент может отозвать документ, но в таком случае он должен возместить возникшие из-за этого убытки. При доработке поправок ко второму чтению депутаты разрешили и другим сторонам договора отказываться от его выполнения в случаях, предусмотренных в соглашении, а также не получать само наследство.

Проект поправок, подготовленных ко второму чтению, также дает супругам право составлять совместные завещания — они будут действовать как в случае одновременной смерти, так и в ситуациях, когда один супруг переживет другого. Причем речь идет не только о совместной собственности, но и о личном имуществе мужа и жены, рассказал Павел Крашенинников.

Это, по его мнению, позволит гарантировать, что оставшийся в живых супруг не лишится жилья, а дети и внуки получат жилплощадь только после его смерти. Завещание признают недействительным в случае развода или аннулирования брака. При этом наследодатели вправе написать новое завещание или отменить совместное в любое время, в том числе после смерти мужа или жены. Если новый документ появился при жизни второго супруга, последнего обязательно известят об этом.

— Такое завещание будет популярно у супругов, — уверен автор законопроекта.

Граждане действительно нередко обращаются к нотариусам с просьбами составить совместное завещание. Однако пока сложно оценить, насколько актуальны и необходимы предложенные изменения, считает адвокат, руководитель судебно-арбитражной практики юргруппы «Яковлев и партнеры» Кира Корума.

Обязательное информирование второго супруга об отмене совместного завещания — хорошая новость, отметила адвокат. Сегодня, напомнила она, сам факт составления завещания или его отмены является тайной.