Невесомый вклад: что происходит внутри МКС

Так выглядит жизнь на российском модуле «Звезда». На первом плане Михаил Корниенко (экспедиция 2015 года) участвует в научном тестировании, на заднем плане — Олег Кононенко занимается на одной из нескольких установленных на станции беговых дорожек. На стенах модуля видны многочисленные фотокамеры, а на потолке — несколько книг, зафиксированных для того, чтобы они не перемещались по станции