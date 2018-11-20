Невесомый вклад: что происходит внутри МКС

Ровно 20 лет назад, 20 ноября 1988-го, с космодрома Байконур была запущена ракета «Протон», которая доставила на орбиту первый модуль будущей Международной космической станции, грузовой блок «Заря». Так началась история МКС, в работе которой сегодня участвуют сразу 14 стран. В том числе Россия, США, ряд европейских государств, а также Канада и Япония. К юбилею станции «Известия» решили посмотреть, как сегодня выглядят ее внутренние помещения
На весь экран
Фото: NASA
Вид на панорамные иллюминаторы модуля «Купол», который был доставлен на МКС в 2010 году: в правом видна гигантская «рука»-манипулятор, которую периодически используют для технических работ, встречи грузовых кораблей и помощи космонавтам и астронавтам при выходе в открытый космос
На весь экран
Фото: NASA
Так станция выглядит, когда экипаж спит. Световые точки отмечают место, где с внешней стороны к станции пристыкован корабль «Союз», которым обитатели МКС могут воспользоваться в случае экстремальной ситуации. Фотография сделана из соединительного модуля «Юнити» — первого полностью американского компонента станции
На весь экран
Фото: NASA/Italian Space Agency/Paolo Nespoli and Roland Miller
«Купол», закрепленный на американском модуле «Транквилити», состоит из семи панорамных иллюминаторов и предназначен в первую очередь для наблюдения за космическим пространством. А еще — за облаками и поверхностью Земли
На весь экран
Фото: NASA
Большая часть фотографий космоса с борта МКС, которые мы обычно видим, сделаны именно отсюда: в «Куполе» одновременно могут быть закреплены до восьми фотокамер с разными объективами
На весь экран
Фото: NASA/Italian Space Agency/Paolo Nespoli and Roland Miller
Всего в состав МКС на данный момент входят 15 модулей. Российские «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассввет», американские «Юнити», «Дестини», «Квест», «Гармония», «Транквилити», «Купола», «Леонардо»; европейский «Коламбус»; состоящий из двух частей японский «Кибо» и экспериментальный модуль BEAM
На весь экран
Фото: NASA/Italian Space Agency/Paolo Nespoli and Roland Miller
Подписанная участниками одной из экспедиций модель шаттла «Атлантис», которая сейчас находится на лабораторном модуле «Дестини». Результаты экспериментов, которые проводятся на нем, доступны ученым всего мира
На весь экран
Фото: NASA
Некоторые отсеки модулей МКС выглядят вполне по-домашнему. Как, например, этот, где астронавты проводят эксперимент по выращиванию растений с помощью инфракрасных ламп
На весь экран
Фото: NASA
Так выглядит жизнь на российском модуле «Звезда». На первом плане Михаил Корниенко (экспедиция 2015 года) участвует в научном тестировании, на заднем плане — Олег Кононенко занимается на одной из нескольких установленных на станции беговых дорожек. На стенах модуля видны многочисленные фотокамеры, а на потолке — несколько книг, зафиксированных для того, чтобы они не перемещались по станции
На весь экран
Фото: NASA/Italian Space Agency/Paolo Nespoli and Roland Miller
Ничего необычного — просто офис астронавта на модуле «Юнити»
На весь экран
Фото: NASA
Беговые дорожки здесь используют не только для проведения научных экспериментов, но и просто для поддержания формы. Правда, в условиях невесомости спортсменам приходится прибегать к помощи специальных креплений (на фото — астронавт Стив Суонсон в одном из американских модулей)
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.