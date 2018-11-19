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Шнуров написал стихи на смерть Осина

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное умершему поп-певцу Евгению Осину. Поэтический некролог музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 19 ноября.

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«Наступила осень,/ За окном немило./ Умер Женя Осин,/ Оттого что пил он…» — написал Шнуров.

Затем музыкант привел аллюзию к стихотворению Андрея Вознесенского «Первый лед», которое легло в основу одной из самых известных песен Осина «Плачет девушка в автомате».

«Девочка всё плачет,/ В старом автомате./ На ней серый плащик,/ А под ним халатик...» — говорится в стихотворении.

В финальных строчках лидер «Ленинграда» резюмирует, что «Умер Женя Осин,/ Оттого что жил он».

Накануне сообщалось, что покойному музыканту стихи посвятил украинский рэпер Потап. Как пишет «Газета.ру», в своем произведении он призвал «заглянуть в глаза музыканту».

Осин скончался 17 ноября в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец употреблял алкоголь. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.

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