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Появилось видео со съемок последнего клипа Осина

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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В Сети появились кадры со съемок последнего клипа с участием умершего певца Евгения Осина. Видео опубликовала бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта в своем Instagram-аккаунте.

Как уточнила артистка, Осин снимал ролик на песню «Любимая» в мае 2018 года.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что музыкант выглядит бодрым и веселым. При этом в перерыве между съемками он пританцовывал, несмотря на травму ноги.  

«Любимая, любимая, ты снишься мне ночами длинными», — поется в песне. 

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

Он скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.

Ранее было опубликовано обращение певца к его последней безответной любви — журналистке Виктории Петровой.

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