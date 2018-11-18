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Последняя любовь Осина оценила его шансы на излечение от алкоголизма

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Фото: ТАСС/Кузин Андрей
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Журналистка Виктория Петрова, которая, по ее словам, стала последней безответной любовью умершего певца Евгения Осина, считает, что музыкант не смог бы побороть свою зависимость от алкоголя, поскольку не мог себя контролировать.   

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«Он был уже в той стадии, когда ему нужна была медикаментозная какая-то помощь. И то, что он находился в больницах, а потом оттуда убегал, еще раз говорит о том, что у него была слабая воля», — приводит слова девушки РЕН ТВ

По словам журналистки, к Осину раз в неделю приходила его сестра Альбина. Женщина убиралась, приносила вещи, продукты. 

Петрова добавила, что певец уже находился в том состоянии, что забывался и не мог адекватно воспринимать какие-то вещи.

В целом Осин запомнился девушке как очень одинокий человек с пустыми глазами, у которого не было тех, кому бы он мог сказать: «Я тебя люблю».

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

Он скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.

Ранее было опубликовано обращение певца к Виктории Петровой. Певец часто упоминал, что журналистка является для него идеалом женщины, и расписывал свои представления о будущем с ней

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