Появилась запись последнего голосового смс Евгения Осина

СМИ опубликовали, вероятно, одно из последних голосовых сообщений певца Евгения Осина, о смерти которого стало известно 17 ноября.

Он отправил запись своему коллеге по творческому цеху Андрею Ковалеву. Голос певца «заплетается». Возможно, в тот момент он был пьян.

«Андрюха, это снова Евгений Осин. Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а только от души. Я тебе написал такую песню, что она просто порвет все твои хиты», — приводит слова артиста сайт kp.ru.

Далее Осин рассказывает о гитаристе Вадиме Вершинине, который работал со звездами российской эстрады.

«И вот этот гитарист Вадик Вершинин тебе совершенно бесплатно сыграет такое соло, что тебе мало не покажется!», — добавляет певец.

Как рассказал сам Ковалев, он познакомился с Осиным более 20 лет назад и уже тогда певец серьезно выпивал. В последний раз друзья виделись в конце лета 2018 года.

«У него и рука была больная. И нога. Он уже падал, конечно. Организм был настолько истощен, что уже не было сил», — подытожил Ковалев.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз «гепатит». Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.

Осин скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.

Ранее было опубликовано обращение певца к его последней безответной любви — журналистке Виктории Петровой.